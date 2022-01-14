Поки більшість українських зірок перебувають за кордоном, Маша Єфросиніна активно працює. Телеведуча повернулася до зйомок проєкту "Мій секрет".

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Елегантний look Маші Єфросиніної

Для нового випуску зірка обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерами у широкому піджаку смарагдового кольору та чорних класичних штанах. Такий одяг телеведуча вирішила поєднати з вишуканими туфлями-човниками червоного кольору на підборах.



Маша Єфросиніна на зйомках / Фото з інстаграму ведучої

Серед аксесуарів образ Єфросиніної доповнили лаконічна підвіска та вишукані сережки. Волосся ведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками і коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Також увагу привертає насичений манікюр помаранчевого кольору.



Маша Єфросиніна на зйомках / Фото з інстаграму ведучої

Маша сяє від щастя. А все тому, що з Канади повернулася її донька Нана. Хоча дівчинка не любить фотографуватися, в інстаграмі зіркова матуся все-таки оприлюднила декілька рідкісних спільних світлин.