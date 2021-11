Сльози нареченого, чотири сукні та зіркові гості: деталі весілля Періс Гілтон у фото

У мережі з'являється все більше нових фото розкішного весілля світської левиці Періс Гілтон та Картера Реума. Офіційне торжество вже відбулося. Пропонуємо переглянути найяскравіші світлини з церемонії та святкування.

Періс Гілтон та Картер Реум зіграли весілля 11 листопада, у маєтку покійного дідуся моделі, в районі Бель Ейр, у Лос-Анджелесі. Для першого дня торжества світська левиця змінила чотири сукні.

Не пропустіть Періс Гілтон вийшла заміж за Картера Реума: весільні фото

Чотири сукні нареченої

Спершу вона одягнула сукню Oscar de la Renta з мереживом та квітковою аплікацією. Волосся зірки було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата.



Весілля Періс Гілтон / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Також модель продемонструвала весільний образ у сукні Galia Lahav з пишною спідницею та відкритими плечима. Вбрання вона доповнила діадемою і делікатним намистом.



Весілля Періс Гілтон / Фото з інстаграму Galia Lahav

Періс Гілтон здивувала ніжним аутфітом у вбранні Pamella Roland. Приталена сукня була розшита бісером та камінням, її доповнювала легка накидка.



Весілля Періс Гілтон / Фото з інстаграму Pamella Roland

Для танців та розваг наречена одягнула коротку коктейльну сукню з квітковою вишивкою Oscar de la Renta.



Весілля Періс Гілтон / Фото з інстаграму Oscar de la Renta

Зіркові гості

Періс Гілтон запросила на весілля знаменитостей. Кім Кардашян, Емма Робертс та Ніколь Річі стали головними подружками нареченої. Окрім них на святі були Бебі Рекса, Ешлі Бенсон та інші.

Зіркові подруги нареченої / Фото People

Демі Ловато виконала для наречених романтичну пісню I Will Always Love You. Саме під неї стався перший танець Періс Гілтон та Картера Реума.



Демі Ловато на весіллі Періс Гілтон / Фото People

Гостей частували ікрою, стейками, морозивом та тортом. Весільний торт, до слова, також був приголомшливий.



Весільний торт на святі Періс Гілтон / Фото People

Коли Картер уперше побачив мене у сукні, він заплакав, я також почала плакати. Це був казковий момент. Перед початком церемонії моє серце калатало, бо настав час. Я тремтіла: це був один із найбільш чуттєвих моментів у моєму житті,

– написала світська левиця на своєму сайті.



Наречений Періс Гілтон / Фото People

"Я – дружина. Я не можу в це повірити. Упродовж останніх двох десятиліть я постійно шукала свого чоловіка. Не тільки того, з ким можна поділитися своїми мріями, але й ту людину, з якою разом під силу побудувати майбутнє", – додала новоспечена дружина.



Періс Гілтон з сім'єю / Фото People



Періс Гілтон з подругами нареченої / Фото People