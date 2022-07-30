Kozak System опублікували нову пісню, написану на слова загиблого Гліба Бабіча

Активіст і поет Гліб Бабич загинув 28 липня. Він писав хіти для популярного українського гурту Kozak System. У пам'ять про друга музиканти випустили нову пісню на слова загиблого Героя.

Війна, яку розв'язала росія, занадто жорстока. Щодня ми переконуємося в тому, що росіяни – це терористи, через яких гинуть не лише наші захисники, а й мирні люди. Весь біль українці конвертують у допомогу ЗСУ. Музиканти виливають його ще й у піснях.

До теми Біографія Гліба Бабіча – військового, поета та автора хітів Kozak System

Kozak System про загиблого Гліба Бабича

Багато артистів взяли до рук зброю та допомагають військовим виганять окупантів з наших земель. Днями стало відомо про смерть 53-річного Гліба Бабича, який служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді й написав для неї гімн "Подай зброю". На війні його знали як "Лєнтяя". Гліб був автором хітів гурту Kozak System. Колектив важко переживає загибель друга. Лідер Іван Леньо адресував полеглому героєві щемливі слова та присвятив йому пісню "Не покинь".

"Дорогий мій друже. Дорогий мій впертий і добрий друже. Ти прийшов в це життя як світлий Ангел. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав, чого хочеш, і був переконливим у своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета. Ми написали з тобою "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально днями – "Не покинь". Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті", – написав Іван Леньо.

Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав сьогодні шматок мого серця… С*ка-війна,

– емоційно висловився музикант.

Kozak System – "Не покинь": дивіться відео онлайн