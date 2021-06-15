Відчула обмін енергії, – SLAVIA відвідала дельфінарій і отримала хвилю критики від фанатів

Колишня дружина DZIDZIO – SLAVIA побувала у дельфінарії та спробувала "дельфінотерапію", користь начебто якої вже давно спростували зоозахисники та науковці. Втім, артистка переконує, що відчула між ссавцями і собою обмін енергією та отримала багато позитивних емоцій.

Відеоролик з дельфінарію та допис з власними думками SLAVIA залишила в інстаграмі. Воні зізналась, що довго думала перш ніж опублікувати допис, але вона переконана, що тема дельфінаріїв – "значно глибша і ширша, аніж здається на перший погляд, і стосується не лише відвідування дельфінаріїв".

Варто знати! Чому не варто ходити в дельфінарії та вестись на ефективність терапій з ссавцями

"Останнім часом зі мною багато чого відбувається вперше в житті… Давно планувала цю зустріч… Милі, грайливі, інтелектуальні... Дельфіни – одні з найулюбленіших тварин людини. Вони дуже розумні, з веселим і доброзичливим характером. Дельфіни це не риби, а ссавці, тварини. Тільки формою тіла і тим, що живуть у воді вони нагадують риб. Дельфіни народжують дитинчат, а не відкладають ікру, як риба. Дельфіни можуть довго перебувати під водою, але все ж вони потребують повітря", – розповіла SLAVIA коротку інформацію про дельфінів, запитавши у прихильників, чи вірять вони у дельфінотерапію.

Давно мріяла поплавати з дельфінами, бережно поконтактувати з цими милими істотами, але, вагалася, чи варто йти в дельфінарій. Щоб зробити висновки треба мати досвід. Побувавши там, відчула обмін енергії любові між тваринами і людьми. Передбачаючи різні реакції, все ж вирішила написати пост, аби підняти це питання. Думки розходяться... Чекаю коментарі людей, які мають конкретні ідеї по захисту цих прекрасних представників фауни,

– підсумувала зірка.

До теми Чому не варто ходити в дельфінарій: 4 причини від зоозахисників

Реакція мережі

Думки прихильників з приводу дельфінаріїв розділились: одні підтримують співачку і зізнаються, що самі ходили у дельфінарії:

"Ви дивовижна жінка, яка радіє по-дитячому щиро. І думаю , що не один чоловік "позаздрив" дельфінам";

"SLAVIA, тіштеся життям! Ви чудова, гарна як троянда і розумна жінка. Щастя вам і доброї долі! Успіхів і жіночого щастя! Ви на це заслуговуєте. Пишаюся вами";

"Це неймовірно!"

"Красиві, грайливі, помітно, що люблять людей".

Інші ж прихильники засуджують такий вчинок SLAVIA і зазначають, що розчарувались у жінці:

"Ви мене розчарували! Ну як? Які дельфінарії, яке щастя? Для дельфінів – це не щастя!!! Ви маєте свою філософію життя і хіба тварини і неволя – це про життя? Ну чому? Це не класно! Це не круто! Це не щастя!";

"SLAVIA, ні, тільки не ви, я не хочу відписуватися від вас через це відео, виступати краще за закриття дельфінаріїв. Впевнена, у цьому не тільки я вас підтримаю. Ці геніальні тварини повинні жити на волі, а лікувати дітей можна і без допомоги дельфінів, у всякому разі, потрібно шукати інші способи";

"Не розумію, чому люди, ходять до дельфінаріїв, а публічні люди й поготів… Хлорована вода, ізоляція дельфінів від їм подібних… Виконування трюків через голод… Коротка протяжність життя в неволі… Хтось бореться, щоб зупинити це, а хтось виставляє ось такі радісні для себе дописи... Мені здається, треба припиняти жити поверхнево і дивитись, що стоїть за таким "задоволенням";

"Я переконана і вірю лише в те, що дельфіни повинні жити на волі";

"Ні, тільки не ви!! Це зовсім не позитивно!!! SLAVIA, думала що ви маєте інший погляд на світ… А тут таке відео!!! Сором! Коли ж нарешті люди усвідомлять, що дельфінарії, цирки, притравочні станції – це зло! Відкрийте очі і пробудіть свідомість!";

"Відписка";

"Одного разу була на виставі дельфінів і більше ніколи не піду, бідні тварини...";

"Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю я дельфінів".

Хто із зірок також раніше відвідував дельфінарії