Дуже боляче, – Слава Камінська розповіла, як переживає смерть батька

У п'ятницю, 7 травня, співачка Слава Камінська втратила батька. Чоловік помер після тривалої хвороби. Хоч зірка мало спілкувалася з татом, вона важко переживає його смерть та не встає з ліжка другий день.

В особистому профілі ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала щемливий допис, який присвятила покійному батьку Віталію. Вона вперше зізналася, що її тато боровся з хворобою, деталі якої розкривати не стала. Однак чоловік помер раптово.

Важливо У Слави Камінської помер тато

Співачка дуже шкодує, що за весь час, який батько хворів, вона так і не навідала його та не попрощалася особисто. Замість зіркової доньки це зробив тато, який наснився їй перед своєю смертю.

"Я дуже сильно переживаю, що за час, який ми боролися з хворобою, я не знайшла моральних сил і не приїхала до нього. Всі життєві питання – це ніщо, в порівнянні з вашими близькими. І, на жаль, час Х настає раптово", – поділилася Слава Камінська.

Смерть батька стала справжнім потрясінням для зірки. Вже другий день вона не виходить з квартири та втішається дітьми.

Лежу в кімнаті другий день і не реагую ні на що. Комусь потрібно бути сильним, навіть коли хочеться здаватися слабим. Справді боляче дуже,

– емоційно написала Слава Камінська.

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Що відомо про стосунки Слави Камінської з покійним батьком?

Батько артистки – моряк дальнього плавання – пішов з родини, коли їй було всього 7 років. Після розлучення з дружиною Віталій знайшов нову кохану, з якою переїхав до Росії, тому не був близький зі своєю зірковою донькою. Вони не спілкувалися понад 20 років. Чоловік вперше побачив онуків – Леона та Лауру – в січні минулого року, коли їм було 5 та 4 роки.

"Так, ми з татом мало спілкувалися, так, його практично не було в моєму житті, так, я його любила і люблю, і буду любити завжди! За життя, апріорі я зобов'язана йому за це, за дитячі спогади, коли наша сім'я була сім'єю", – написала Слава Камінська у новому дописі.