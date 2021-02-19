Слава Камінська зізналася, коли розсекретить свого коханого

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська не приховує, що перебуває у стосунках. Проте свого бойфренда не хоче розсекречувати і тримає особисте щастя якомога далі від сторонніх очей.

Слава Камінська після розлучення з пластичним хірургом Ельдаром Камінським не ділиться подробицями з особистого життя. На особистій сторінці в інстаграмі артистка часто публікує світлини з дітьми, інколи з колишнім чоловіком, а ось теперішнього обранця не показує публіці.

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Днями зірка дала інтерв'ю, у якому відповіла на питання, що цікавить її прихильників. Слава поділилася, що не розсекречуватиме свого коханого. Наразі вона не готова робити особисте життя публічним.

Менше знають – краще сплять. Я вже помилялася, коли всюди розповідала про свою щасливу сім'ю. Нову сім'ю я показувати не буду. Бачитиму її лише я та її володар,

– розповіла Камінська.

Виконавиця не оприлюднює коханого, проте інколи розповідає про нього. Камінська не приховує, що щаслива, проте вважає, що все інше має залишатися поза увагою сторонніх людей.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн