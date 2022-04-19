Слава Камінська заявила, чи буде переходити на українську мову

Співачка Слава Камінська все життя розмовляла російською мовою, і такої ж мови навчила своїх двох дітей. Зараз, у час війни в Україні, вона не змінила свого ставлення до мови, оскільки каже, що їй зручніше бути російськомовною.

Раніше Слава Камінська ділилась, що до повномасштабної війни почала вивчати українську мову, оскільки погано її знала. Але зараз це питання в неї не стоїть на порядку денному.

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"Я народилась в Одесі. Мені завжди так було простіше. Я думаю всеодно російською. Так, я можу говорити українською, але мені доводиться перекручувати слова. Можливо, колись і почну говорити, але мені зручніше так. Моя мама розмовляє російською і все моє оточення. Дуже складно перейти на українську мову, коли все твоє оточення російськомовне", – розповіла Камінська.

Водночас вона додала свою пропозицію, як знизити градус мовного питання в Україні:

У мене є зустрічна пропозиція до хлопців, які воюють: нехай перестануть розмовляти на мові, якою я розмовляю з дитинства.



Слава Камінська (праворуч) у Нідерландах / Фото з інстаграму артистки

Варто додати, що згідно із соціологічною групою "Рейтинг", станом на кінець березня, дослідники спостерігають зменшення російськомовного сегменту українців. Цифра істотно зменшилась із вторгнення Росії в Україну. Згодом Олексій Антипович, глава групи, розповів, що близько третини російськомовного населення збирається найближчим часом перейти на українську мову. А ще більше тих, хто раніше спілкувався у побуті двома мовами, переходить на українську мову зараз. Так роблять 2/3 населення України.

Пропонуємо вам кілька порад, як легко та безболісно почати переходити на українську мову у побуті та на роботі.