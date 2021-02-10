Слава Камінська зачарувала зимовим образом: елегантні фото зірки у чорному пальті

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська зачарувала зимовим аутфітом. Вона постала перед камерою під час снігопаду у чорному пальті.

Слава Камінська повернулася з сонячних островів і тепер демонструє стильні зимові образи в столиці. Днями виконавиця показала свій новий верхній одяг, позуючи на вулиці на тлі снігу, що додавав зйомці особливого шарму.

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Зимовий look Слави Камінської

Артистка позувала на вулиці. Вона зображена на фотографії в шкіряних лосинах чорного кольору, гольфі та піджаку з принтом в клітинку. Поверх знаменитість одягнула довге чорне пальто зі світлим хутром та поясом, яке гармонійно доповнило її стильний образ.

Волосся Камінська вклала у легкі локони, які спадали на плечі. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах та матовою помадою нюдового кольору на губах.



Зимовий look Слави Камінської / Фото з інстаграму Слави Камінської



Зимовий look Слави Камінської / Фото з інстаграму Слави Камінської

У коментарях підписники Слави зазначають, що вона виглядає неперевершено і вкотре підкорила їх бездоганним зовнішнім виглядом.