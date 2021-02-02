У білій сукні зі шлейфом: Слава Камінська зачарувала романтичним образом на Мальдівах – фото

Популярна співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська відправилася у зимову відпустку. Канікули зірка проводить на Мальдівах. Вона позувала на березі океану у неймовірно красивій білосніжній сукні.

Джерело: інстаграм Слави Камінської

Чимало знаменитостей взимку вирушили у теплі країни. Цього року популярними серед туристів є Мальдіви, оскільки багато напрямків закриті через пандемію коронавірусу. Слава Камінська приєдналася до числа зіркових колег, які побували на островах, і також полетіла у цей райський куточок планети.

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Романтичний образ Слави Камінської на Мальдівах

Артистка позувала, сидячи на зрубі дерева, на неймовірно красивому тлі безмежного океану. Вона постала перед камерою у довгій прозорій сукні з білим принтом і блискітками. Вбрання мало шлейф, що додавало образові ніжності та жіночності.

Волосся Слава акуратно вклала, воно було трішки мокрим після купання. На обличчі виконавиця зробила легкий макіяж з рожевою помадою на губах. Також увагу привертає червоний манікюр знаменитості. Камінська звабливо позувала, демонструвавши свою красу.

"Я сказала йому "так"! Продовження у наступному дописі", – заінтригувала підписників співачка. Ймовірно, вона казала про цю розкішну сукню, яку привезла на Мальдіви з Києва. Та детальніше зірка розповість згодом.



Слава Камінська на Мальдівах / Фото з інстаграму Слави Камінської