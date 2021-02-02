Популярная певица, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская отправилась в зимний отпуск. Каникулы звезда проводит на Мальдивах. Она позировала на берегу океана в невероятно красивом белоснежном платье.

Источник: инстаграм Славы Каминской

Многие знаменитости зимой отправились в теплые страны. В этом году популярными среди туристов являются Мальдивы, поскольку многие направления закрыты из-за пандемии коронавируса. Слава Каминская присоединилась к числу звездных коллег, побывавших на островах, и также улетела в этот райский уголок планеты.

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Романтический образ Славы Каминской на Мальдивах

Артистка позировала, сидя на срубе дерева, на невероятно красивом фоне безбрежного океана. Она предстала перед камерой в длинном прозрачном платье с белым принтом и блестками. Наряд имел шлейф, что добавляло образу нежности и женственности.

Волосы Слава аккуратно уложила, они были чуточку мокрыми после купания. На лице исполнительница сделала легкий макияж с розовой помадой на губах. Также внимание привлекает красный маникюр знаменитости. Каминская обольстительно позировала, демонстрировав свою красоту.

"Я сказала ему "Да"! Продолжение в следующей заметке", – заинтриговала подписчиков певица. Вероятно, она говорила об этом роскошном платье, которое привезла на Мальдивы из Киева. Но подробнее звезда расскажет позже.

Слава Каминская на Мальдивах / Фото из инстаграма Славы Каминской