Слава Камінська виступила з першим сольним концертом: ефектний образ зірки

Популярна українська співачка Слава Камінська нещодавно дала перший сольний концерт у Києві. Вона позувала перед публікою у чорному костюмі оверсайз.

Відома українська співачка Слава Камінська після розпаду "НеАнгелів" заявила про початок своєї сольної кар'єри. Нещодавно вона виступила з концертом у Києві. Світлинами з заходу вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Слави Камінської

Для свого першого концерту виконавиця приміряла стильний та ефектний аутфіт. Вона постала перед камерами у білому топі та сорочці, а також чорному костюмі оверсайз. Таке вбрання підкреслювало самостійність та незалежність артистки.

Слава Камінська поєднала костюм з білими туфлями з гострим носком. Вона доповнила образ золотистими аксесуарами: безліччю масивних каблучок, сережками-камінцями, підвіскою на шиї та ланцюжками на щиколотках.

Співачка зібрала волосся у низький акуратний хвіст, прикрасивши зачіску невидимками. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що завершив look. Вона підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Шанувальники вітають зірку з першим сольним концертом у коментарях. Також вони діляться враженнями від образу: