Скучила за нею, – Слава Камінська зізналася, чи хоче повернутися в "НеАнгели" з Вікою

У березні 2021 року гурт "НеАнгели" розпався після 15 років існування. Це було рішення продюсера Юрія Нікітіна, однак сольні кар'єри в дівчат не пішли. Схоже, саме тому Слава Камінська заскучала за Вікою Смеюхою.

Під час інтерв'ю Дьомін запитав, чи замислювалася Слава Камінська над тим, щоб відновити гурт "НеАнгели". Вона спочатку поскаржилася на брак часу та важке життя в Нідерландах, а потім натякнула, що не проти знову стати в дует з Вікою Смеюхою.

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Слава Камінська заговорила про повернення в "НеАнгели"

Я скучила за нею (Вікою, – 24 канал). Я скучила за пацанами нашими, за нашими поїздками на автобусі по маленьким, великим містам. Трошки є,

– зізналася Слава Камінська.

Однак після всіх сварок з Вікою вони не спілкуються. Артистка лише чула, що та нібито перебралася в Італію, але на повідомлення її не відповідає.

"Ми не спілкуємося. Я нещодавно написала їй, але вона мені нічого не відповіла. Я не знаю, може вона щаслива, може вона заміж вийшла. Я не розумію, тому що не бачу її в соцмережах. Що з нею, як вона? Ну сподіваюся, що в неї все добре", – висловилася Слава Камінська.

Слава Камінська з Вікою з "НеАнгелів" / Фото з інстаграму співачки

Вона нібито готова закрити очі на всі минулі конфлікти і сказати ексколезі: "Віко, коза, я так за тобою скучила". Усе тому, що під час війни Камінська почала більше цінувати людей.

"Цей рік показав нам, що всі сварки – це настільки неважливо. Ця війна показала нам, що сварки – все фігня. Потрібно цінувати одне одного, любити, поважати, цінувати життя, людей, з якими ти співпрацюєш, їхнє здоров'я, їхній нервовий стан", – поділилася думками співачка.