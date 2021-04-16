Слава Камінська позувала у ванні повністю оголеною: еротичне відео 18+

Сексуальна співачка Слава Камінська завела мережу новим спекотним відео. Вона знялася у ванній повністю оголена, ледь прикриваючи апетитні груди довгим волоссям.

Уже сольна виконавиця Слава Камінська вдалася до вкрай відвертого методу просування свого першого треку "911". Під динамічну пісню вона записала еротичне відео у ванній, яке вже переглянули понад 24 тисячі користувачів.

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Ролик зірка зняла для TikTok, однак поділилася ним і в інстаграмі. Вона з'явилася у кадрі повністю оголена, приховуючи великі груди то за колінами, то за довгим волоссям. Схоже, відео архівне, адже зараз Слава Камінська відпочиває в Єгипті з дітьми, і в неї значно коротша зачіска.

Артистка засвітила не лише розкішні оголені груди, а й фантастично струнку та звабливу талію. Вона позувала без косметики, поставши перед фанами справжньою.

Користувачі оцінили нове відео сексуальної співачки та засипали її компліментами у коментарях: