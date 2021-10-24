Слава Камінська позувала в трендовому осінньому образі: фото в синьому костюмі

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська відвідала світський захід, де продемонструвала аутфіт в трендовому кольорі цієї осені. Артистка позувала перед папараці в синьому костюмі.

Слава Камінська не часто публікує в мережі світлини, на яких показує нові образи, однак на світських заходах вона завжди виглядає неперевершено.

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Стильний look Слави Камінської

Виконавиця позувала на камеру за лаштунками концерту, на якому побувала днями. Слава одягнула костюм трендового синього кольору, що складався з oversize кофти та широких штанів. Штани також мали з боків вставки з принтом зебри, який також актуальний в цьому сезоні. Такий одяг зірка поєднала з взуттям на високій білій підошві.

Волосся Камінська зібрала у пучок ззаду, залишивши лише з одного боку пасмо, яке спадало на обличчя та додавало образові ніжності. Макіяж виконавиці був у нюдових відтінках з чорною стрілочкою на повіках і блиском на губах. На шиї в неї красувалася довга підвіска з кулоном у вигляді мікрофона.



Слава Камінська в синьому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Слава Камінська в синьому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Прихильники артистки не залишили нову публікацію без уваги. У коментарях вони засипали Славу компліментами.