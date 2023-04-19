Слава Камінська назвала екса "найкращим колишнім": фани вибухнули коментарями, що він її бив

У 28 років Слава Камінська одружилася з бізнесменом Євгеном. У шлюбі з ним співачка прожила всього рік, а в день народження екса назвала його "найкращим колишнім чоловіком". Через це розгорілася перепалка з підписниками.

Слава Камінська опублікувала архівні фото 2012 року, на яких розписувалася з Євгеном у РАЦСі, назвала його вічно добрим і присвятила зворушливі рядки в день народження.

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Слава Камінська в РАЦСі з першим чоловіком

А хто в нас тут такий гарний? А хто в нас тут такий вічно молодий і вічно добрий? Найкращий колишній чоловік! Це знаю я, та нехай це знають всі! З днем ​​народження, любий. Люблю німагу,

– привітала Слава Камінська.

Слава Камінська з першим чоловіком / Фото з інстаграму ексучасниці "НеАнгелів"

Слава Камінська з першим чоловіком / Фото з інстаграму ексучасниці "НеАнгелів"

Крім того, ексучасниця "НеАнгелів" запостила свіже фото, тож, ймовірно, вони з Євгеном зустрічаються за келиком вина.

Ексчоловік Слави Камінської / Фото з інстаграму співачки

Чому Камінська поскандалила з підписниками

У коментарях згадали пластичного хірурга Едгара Камінського, від якого Слава народила двох дітей, і пожартували: "Десь ікнув Едгар", "Другий колишній чоловік напевно образився, що він не найкращий". Однак більшість фанів здивувалися, що співачка назвала Євгена "найкращим", бо раніше розповідала, що той піднімав на неї руку:

"То бив ногами по голові, то вже найкращий. Не зрозумієш цих суперзірок";

"Так ви в інтерв'ю казали, що він страшний аб'юзер";

"Він же вас бив, ви говорили.

В яких це джерелах засобів масової дезінформації ви накопали? З чого ви вирішили, що це про нього? З чого ви взяли, що він єдиний чоловік у моєму житті, який був старший за мене? Ви помиляєтеся. Він якраз врятував мене від того персонажа. Це був цивільний шлюб, за два роки до знайомства з Женею,

– різко відповіла Слава Камінська.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни співачка живе в Нідерландах. Там вона познайомилася з чоловіком, тож більше не самотня. Її новий бойфренд розуміє російську, але вчить українську, і допомагає фінансово. Хто він, артистка не розсекречує.