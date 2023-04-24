7-річна донька Слави Камінської самостійно пофарбувала волосся у яскравий колір: фото

Співачка Слава Камінська розповіла, як її 7-річна донька захотіла поекспериментувати та змінити зовнішність. Зіркова мама дозволила дівчинці пофарбувати волосся у яскравий рудий колір.

У соцмережі Камінська поділилася світлинами своєї доньки Лаури. За словами співачки, це вже не вперше дівчинка змінила стиль.

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Слава розповіла, що вона сама не могла мріяти про таке у своєму дитинстві. Проте своїй донечці вона не забороняє шукати себе та свій стиль.



Донька Слави Камінської пофарбувала волосся / Фото з інстаграму співачки

Зараз дівчинка має вогняно-рудий колір волосся. Крім того, робить дівчинка все сама.

За цей рік Лаура багато разів проводила експерименти над своєю зовнішністю. Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи,

– поділилася зіркова мама.



Донька Слави Камінської пофарбувала волосся / Фото з інстаграму співачки

Крім того, раніше Камінська публікувала фото дітей, на якому видно, що волосся дівчинки має рожевий відтінок. Можливо, тоді її донька теж фарбувала волосся.



Діти Слави Камінської / Фото з інстаграму співачки

Загалом волосся у дівчинки дуже світле та гладеньке.



Донька Слави Камінської Лаура / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Камінська разом з донькою та сином виїхала жити у Нідерланди. Нещодавно співачка розповіла, за чиї кошти живе у чужій країні та скільки витрачає.