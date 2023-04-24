У соцмережі Камінська поділилася світлинами своєї доньки Лаури. За словами співачки, це вже не вперше дівчинка змінила стиль.
До теми Слава Камінська назвала екса "найкращим колишнім": фани вибухнули коментарями, що він її бив
Слава розповіла, що вона сама не могла мріяти про таке у своєму дитинстві. Проте своїй донечці вона не забороняє шукати себе та свій стиль.
Донька Слави Камінської пофарбувала волосся / Фото з інстаграму співачки
Зараз дівчинка має вогняно-рудий колір волосся. Крім того, робить дівчинка все сама.
За цей рік Лаура багато разів проводила експерименти над своєю зовнішністю. Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи,
– поділилася зіркова мама.
Донька Слави Камінської пофарбувала волосся / Фото з інстаграму співачки
Крім того, раніше Камінська публікувала фото дітей, на якому видно, що волосся дівчинки має рожевий відтінок. Можливо, тоді її донька теж фарбувала волосся.
Діти Слави Камінської / Фото з інстаграму співачки
Загалом волосся у дівчинки дуже світле та гладеньке.
Донька Слави Камінської Лаура / Фото з інстаграму співачки
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Камінська разом з донькою та сином виїхала жити у Нідерланди. Нещодавно співачка розповіла, за чиї кошти живе у чужій країні та скільки витрачає.