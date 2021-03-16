Слава Камінська показала, як діти готують млинці: миловидне відео

16 березня 2021 , 14:26
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Джерело:

інстаграм Слави Камінської

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська оприлюднила миловидний ролик, де показала своїх дітей – сина Леонарда та доньку Лауру. Вони разом готували млинці.

Слава Камінська виховує двох дітей. Хоча у зірки напружений робочий графік, проте вона завжди знаходить час для сина та доньки. Зокрема, знаменита матуся часто проводить з дітьми вихідні.

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Нове відео дітей Слави Камінської

Співачка оприлюднила в мережі ролик, де показала підрослих дітей. Лаура та Леонардо допомагали матусі готувати млинці. Дівчинка позувала на кухні у красивому фартусі. Разом із братом вона розбивала у каструлю яйця. Діти були раді такому заняттю, адже корисно проводили час з матусею.

Також Камінська показала, як вона змішує усі інгредієнти та смажить млинці. У дописі зірка поділилася з шанувальниками рецептом.

Інгредієнти для млинців:

  • яйця (6 штук);
  • цукор (6 столових ложок);
  • борошно (10 столових ложок);
  • дрібка солі;
  • ваніль;
  • олія (3 столові ложки);
  • молоко (1 склянка);
  • окріп (1 склянка).

Смачного!