Слава Каминская показала, как дети готовят блины: милое видео
Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала милый ролик, где показала своих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Они вместе готовили блины.
Источник:инстаграм Славы Каминской
Слава Каминская воспитывает двоих детей. Хотя у звезды напряженный рабочий график, она всегда находит время для сына и дочери. В частности, знаменитая мамочка часто проводит с детьми выходные.
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Новое видео детей Славы Каминской
Певица обнародовала в сети ролик, где показала подросших детей. Лаура и Леонардо помогали мамочке готовить блины. Девочка позировала на кухне в красивом фартуке. Вместе с братом она разбивала в кастрюлю яйца. Дети были рады такому занятию, ведь полезно проводили время с мамочкой.
Также Каминская показала, как она смешивает все ингредиенты и жарит блины. В заметке звезда поделилась с поклонниками рецептом.
Ингредиенты для блинов:
- яйца (6 штук);
- сахар (6 столовых ложек);
- мука (10 столовых ложек);
- щепотка соли;
- ваниль;
- масло (3 столовые ложки);
- молоко (1 стакан);
- кипяток (1 стакан).
Приятного аппетита!
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