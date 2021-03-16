Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала милый ролик, где показала своих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Они вместе готовили блины.

Слава Каминская воспитывает двоих детей. Хотя у звезды напряженный рабочий график, она всегда находит время для сына и дочери. В частности, знаменитая мамочка часто проводит с детьми выходные.

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Новое видео детей Славы Каминской

Певица обнародовала в сети ролик, где показала подросших детей. Лаура и Леонардо помогали мамочке готовить блины. Девочка позировала на кухне в красивом фартуке. Вместе с братом она разбивала в кастрюлю яйца. Дети были рады такому занятию, ведь полезно проводили время с мамочкой.

Также Каминская показала, как она смешивает все ингредиенты и жарит блины. В заметке звезда поделилась с поклонниками рецептом.

Ингредиенты для блинов:

яйца (6 штук);

сахар (6 столовых ложек);

мука (10 столовых ложек);

щепотка соли;

ваниль;

масло (3 столовые ложки);

молоко (1 стакан);

кипяток (1 стакан).

Приятного аппетита!