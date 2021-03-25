Дають прізвиська і пранкують: Слава Камінська поділилась, які у неї стосунки з дітьми і друзями

Українська артистка Слава Камінська, яка нещодавно вийшла з популярного жіночого колективу "НеАнгели", зізналась, що її регулярно пранкують (жартують з неї) друзі і діти. Втім, вона все розуміє, оскільки у неї відмінне почуття гумору, що доводить її нікнейм в інстаграмі як "Баба Славка" та кумедні дописи, які вона часто пише.

Знаючи про самоіронію артистки, Славу Камінську запросили до участі в ImprovLiveShow. За лаштунками шоу Камінська розповіла, як над нею люблять жартувати друзі.

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Вони придумали мені кілька прізвиськ: "Що-що" і "Де-де". Оскільки у мене музичний слух, я вловлюю всі навколишні звуки. Часто навіть ті, які мені не потрібні і не повинні бути цікаві. Вириваю фразу з контексту і потім кілька разів перепитую, а що ж і де трапилося,

– поділилась Камінська.

Зокрема вона зізналась, що її діти теж полюбляють над нею посміятись.

"Ой, був один випадок, вже можна сказати, традиційний. Колись по дорозі з дитячого садорчку Леонард влаштував сильну істерику. Мені довелося навіть зупинити машину і почати його заспокоювати. Тривало це хвилин 10 мінімум. Нічого не допомагало. Потім в одну секунду ця маленька людина зупинилась, подивилась мені в очі і просто почала істерично сміятися зі словами: "Мама, я тебе розіграв". Все б нічого, але цей пранк успішно підхопила донька і практикується тепер на матері при будь-якому зручному випадку," –пригадала Камінська.

Щоправда, артистка теж любить пожартувати над рідними, що зовсім не приховує.