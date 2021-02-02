На Мальдівах: Слава Камінська підкорила яскравим фото з сином

Українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська разом із дітьми відпочиває на сонячних Мальдівах. Знаменитість поділилася з шанувальниками яскравим фото, де позує з сином в басейні.

Джерело: інстаграм Слави Камінської

Чимало зірок для зимових відпусток обрали теплі країни. Цього року популярними серед туристів є Мальдіви. Там вже відпочивали Оля Полякова, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Даша Квіткова та Нікіта Добринін, а тепер ніжиться на сонечку на березі океану й Слава Камінська.

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Нове фото Слави Камінської з сином

Артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі миловидний кадр. Вона постала перед камерою в басейні розкішного готелю на тлі океану. Разом із зірковою матусею позував її 6-річний син Леонард.

На фото Слава зображена в купальнику. Серед аксесуарів її пляжний look доповнював солом'яний капелюшок та сонцезахисні окуляри. Лео тягнувся до Камінської, щоб поцілувати її.

Чоловік, який любитиме мене все життя,

– з ніжністю написала Слава в публікації.



Слава Камінська з сином на Мальдівах / Фото з інстаграму Слави Камінської

У коментарях підписники співачки зазначають, що світлина дуже красива, а найголовніше те, що любов між Леонардом і Славою – взаємна.