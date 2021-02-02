Украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с детьми отдыхает на солнечных Мальдивах. Знаменитость поделилась с поклонниками ярким фото, где позирует с сыном в бассейне.

Источник: инстаграм Славы Каминской

Немало звезд для зимних отпусков выбрали теплые страны. В этом году популярными среди туристов являются Мальдивы. Там уже отдыхали Оля Полякова, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Даша Квиткова и Никита Добрынин, а теперь нежится на солнышке на берегу океана и Слава Каминская.

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Новое фото Славы Каминской с сыном

Артистка опубликовала на личной странице в Инстаграме миловидный кадр. Она предстала перед камерой в бассейне роскошного отеля на фоне океана. Вместе со звездной мамочкой позировал ее 6-летний сын Леонард.

На фото Слава изображена в купальнике. Среди аксессуаров ее пляжный look дополняла соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Лео тянулся к Каминской, чтобы поцеловать ее.

Мужчина, который будет любить меня всю жизнь,

– с нежностью написала Слава в публикации.



Слава Каминская с сыном на Мальдивах / Фото из инстаграма Славы Каминской

В комментариях подписчики певицы отмечают, что фотография очень красивая, а самое главное то, что любовь между Леонардом и Славой – взаимная.