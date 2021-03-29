Слава Дьомін вперше розповів, чому розлучився з дружиною

Український телеведучий Слава Дьомін у січні 2021 року розійшовся зі своєю дружиною Оксаною після 13-ти років стосунків. Ведучий зізнався, що їхні стосунки зруйнував банальний побут.

У програмі "ЖВЛ" чоловік поділився, що все почалось із ремонту у квартирі. Поміж усіх побутових речей вони зрозуміли, що більше не мають тих почуттів одне до одного, що раніше.

До слова Ведучий Слава Дьомін розійшовся з дружиною після 13 років стосунків

Переїжджали до нової квартири, нас захопив дуже сильно ремонт. Ми всі сили, всі думки давали туди. Залишився трикутник: я – малий, Оксана – малий. Не було я і Оксана. Ставишся до другої половинки по-дружньому, але немає в тебе цієї романтичної тяги,

– пояснив Дьомін.

Він додав, що пів року пара намагалась врятувати шлюб, але все було марно. Про розлучення першим заговорив ведучий Слава. Чоловік одразу сказав, що шукатиме для себе нове житло. Після офіційного розлучення у дружини залишилась квартира, а у нього – автомобіль, яким він часто підвозить екскохану на роботу.

Вони двоє працюють на шоу "Ліпсінк батл": Оксана – режисеркою, а Слава – ведучим бекстейджу. З сином-п'ятикласником Слава Дьомін проблем немає – обов'язки щодо виховання вони з Оксаною розподілили порівну.