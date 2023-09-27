Слава Дьомін розсекретив ймовірне місцеперебування Гайтани: де тепер живе співачка

З початком повномасштабного вторгнення Гайтана активно публікувала інформацію про війну в України. Втім, згодом вона зникла з соцмереж і лише в липні повернулась в інстаграм. Про своє місцеперебування виконавиця нічого не розповідала.

Тепер же про її місцезнаходження заговорив український ведучий Слава Дьомін. Він вважає, що співачка з чоловіком та донькою живуть у Швейцарії.

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Слава Дьомін заговорив про місцеперебування Гайтани

У новому випуску свого шоу ведучий припустив, де зараз живе співачка. Він проаналізував інстаграм сторінку Гайтани та її чоловіка, який до того ж є продюсером виконавиці, і зробив висновок, що сім'я переїхала до Швейцарії. Таким підсумком Дьомін поділився, оскільки коханий артистки Олександр Ессамі опублікував допис, де виставив відео зі студії звукозапису Powerplay. Вона знаходиться саме у Швейцарії.

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Підтвердженням того, що співачка й справді перебралась до Швейцарії можна знайти також в її інстаграмі. У розділі інформації про опубліковий запис вказано його розташування. В Гайтани це якраз Швейцарія. Втім тут слід зазначити, що сама артистка ніяк не коментувала своє місцезнаходження.



Де профіль Гайтани / Скриншот з інстаграму