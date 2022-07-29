Це їхня робота, – Слава Дьомін про заробіток артистів на благодійних концертах

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що на благодійних концертах наші зірки заробляють. Вони отримують частину вторгованих від квитків коштів.

Цю тему Дьомін обговорив у розмові зі співаком POSITIFF. За словами ведучого, артисти беруть гонорари за благодійні концерти, пояснюючи, що це їхня робота.

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Слава Дьомін про артистів на благодійних концертах

Українські артисти часто виступають на концертах за кордоном, частина коштів з яких йде на допомогу Україні. Однак це не означає, що всі концерти абсолютно благодійні.

Організатори беруть певний відсоток з цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безплатно, вони платять певний гонорар. Можливо, не повний, але він все одно є. І всі інші гроші, які залишаються, йдуть на допомогу. Ось так це працює. Зараз багато артистів їздять по концертах і пишуть: "Частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям тощо",

– розповів Дьомін.

Слава Дьомін про благодійні концерти та заробіток артистів: дивіться відео онлайн

Співачка TAYANNA у розмові з Дьоміним розповідала, що зазвичай артистам оплачують лише дорогу та райдер. За виступи гонорари отримують рідко. Більшість виконавців зараз живуть за гроші, які отримують з роялі, та за заощадження, які встигли зробити до війни.