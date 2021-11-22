Склалась хімія, – як Наталія Гоцій закрутила роман з одруженим Андрієм Хливнюком з "Бумбоксу"

У листопаді лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розлучився з дружиною. У статусі офіційно одруженого чоловіка він крутив роман з українською моделлю Наталією Гоцій. Зірка вперше зізналась, що їх познайомили спільні друзі, а "хімія" спалахнула одразу.

У шлюбі з Ганною Копиловою Андрій Хливнюк був 11 років, однак за цей час встиг покрутити роман з 37-річною супермоделлю Наталією Гоцій. Вона не приховує, що зустрічалась з офіційно одруженим чоловіком, однак їхні стосунки почалися нібито через рік після того, як рок-зірка порвав з дружиною.

До теми Андрій Хливнюк злився у поцілунку з Наталією Гоцій в новому кліпі "Бумбокс"

Він розійшовся з дружиною за рік до того, як ми познайомилися… Ми познайомилися випадково завдяки друзям. І якось хімія склалася,

– зізналась супермодель.

Наталія Гоцій не стала розкривати деталі їхнього роману, адже вважає Хливнюка "абсолютним соціофобом, який не любить виносити свої стосунки назагал".

Андрій Хливнюк і Наталія Гоцій у кліпі на пісню "Імперії впадуть" / Фото з пресслужби

Чому лідер "Бумбоксу" розійшовся з Наталією Гоцій

офіційне розлучення лідера "Бумбоксу" з дружиною Ганною Копиловою відбулось 5 листопада цього року. Однак, судячи зі слів Наталії Гоцій неформальний розрив стався не один рік тому.

Якщо Андрій Хливнюк відмовляється коментувати роман з моделлю, то Гоцій зізнається, що вони могли б стати ідеальною парою. Передусім тому, що обоє реалізувались у професії та мають двоє дітей. Однак їхні стосунки зруйнували шалені графіки.

"У нас настільки складні графіки – у нього концерти, у мене багато контрактів у Європі. Це реально заважає стосункам", – розповіла супермодель.

Я відчуваю симпатію з боку Андрія. І він мені симпатичний… Ми не сварилися. Ми вирішили, що беремо паузу,

– шокувала зізнанням Наталія Гоцій.

Так, модель не виключає, що вони з лідером "Бумбоксу" все ж стануть парою. Вона звикла давати стосункам другий шанс, адже з ексчоловіком Русланом Нижником починала зустрічатись двічі.

в Андрія Хливнюка двоє дітей від Галини Копилової – син Іван і донька Олександра, а Наталія Гоцій виховує двох синів – Тамерлана та Спартака.