Новина про розлучення Хливнюка стала справжньою несподіванкою, адже чоловік пробув у шлюбі 11 років. У нього з Ганною народилось двоє дітей, яких Андрій інколи показує в мережі. Проте Ганна, з чуток у ЗМІ, вирішила першою розірвати шлюб. Сам Андрій ситацію не коментував.

До слова Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк офіційно розлучається з дружиною

У Гоцій був роман з Хливнюком

Але у день новини про розлучення Хливнюка з'явилась інша несподівана інформація – знаменита модель Наталія Гоцій, яка позує на перших обкладинках світу і на фешн-подіумах, зізналась, що мала романтичні стосунки з Андрієм. Коли тривав їхній роман – невідомо, але зараз пара вже не у стосунках. Щоправда, вона встигла знятись для нового відеокліпу "Бумбоксу" – "Імперії впадуть".

У нас із Андрієм уже не романтичні стосунки. Хоча ми у чудових стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки. Загалом я підтримую класні, теплі стосунки з усією командою "Бумбокс". Нещодавно я знялася у них у кліпі на нову пісню. Офіційної назви пісня поки що не має – Андрій над цим розмірковує. Реліз відбудеться незабаром,

– розповідала Гоцій у новому випуску програми "Бути Гоцій" на її особистому ютуб-каналі.

Відеокліп вийшов 19 листопада на усіх музичних платформах та став завершенням трилогії, у яку увійшли ще 2 хіти гурту з різних альбомів – "ДШ" та "Ангела". У кліпі двоє головних героїв займаються фехтуванням, рани від якого символізують досвід та образи у стосунках, що залишаються з людьми назавжди. Після того, як Наталія та Андрій зняли із себе костюми і торкалися ран, вони раптово злилися у поцілунку та усамітнились в душі.



Андрій Хливнюк та Наталія Гоцій / Скриншот з відео

Сам лідер "Бумбокс" в день релізу відео зізнався, що працювати з Наталею йому було неймовірно комфортно. А демо-версію пісні почула сама вона. Заради зйомок у кліпі вона відмовилась від кількох важливих знімань.

"Від'їжджаючи на концерти, я відправив демо пісні "Імперії впадуть" Наталії Гоцій, дуже близькій для мене людині та відданій слухачці "Бумбоксу". "Кілька днів слухаю на репіті!" – написала Наталя. Давай абстрагуємося від того, що ти знавець "Бумбоксу", скажи, яким ти бачиш кліп? Це має бути екшн, роад-муві, лірична історія?". Я й зараз посміхаюся, згадуючи її відповідь: "Кліп може бути яким завгодно, якщо у кадрі буду я", – розповів Андрій.

Наталя настільки органічно вписалася в історію, що їй одразу всі повірили. Спробуйте прожити важкі стосунки у кадрі під яскравим світлом в оточенні тридцяти людей. А тепер повторіть це дев'ять раз. Це треба вміти,

– додав фронтмен.

"Бумбокс" – "Імперії впадуть": дивитись відео онлайн