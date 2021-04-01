Скільки Тіна Кароль платить за один навчальний рік сина у Великобританії

Українська співачка Тіна Кароль вирішила надати своєму синові закордонну освіту й віддала його на навчання у Великобританію. Відомо, що 12-річний Веніамін вчиться в одному із найпрестижніших навчальних закладів Лондона. Скільки коштує співачці навчання сина читайте у матеріалі.

Школа, у якій вчиться син Тіни Кароль, розташована не у самому Лондоні, а на його окраїнах, а саме у селищі Формарк, графство Дербішир.

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Відомо, що рік навчання у престижному британському навчальному закладі Repton Preparatory School коштує Тіні Кароль близько мільйона гривень. Веніамін вчиться у будівлі елегантного маєтку 1761 року, але у гуртожитку від школи не живе. Зіркова матуся хотіла, аби її син все ж перебував в українському середовищі, тож поселила його в українській родині.



Тіна Кароль з сином Веніаміном

У школі є спеціальний підхід до кожного учня, який допомагає кожній дитині знайти себе і розкрити приховані таланти. Діти знайомляться тут із живописом, навчаються у музичному відділенні, танцюють та займаються спортом.

Веніамін вже обрав свій напрям, на якому б хотів навчатись – це музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах, а також займається фехтуванням і регбі. Раніше, хлопчик розповідав, що навчання дається йому неважко, він знайшов друзів та зміг легко адаптуватись у чужій країні.