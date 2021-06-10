Євген Клопотенко розсекретив, яку шалену суму витрачає щомісяця

Відомий кулінарний експерт і шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, скільки грошей витрачає на місяць. Він не приховує, що не дуже заощадливий. Найбільшу суму він віддає за оренду просторої квартири в Києві.

Після перемоги в реаліті-шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко став одним з найвідоміших і найвпливовіших українських кулінарів і рестораторів. Як медійна персона, він добре заробляє і може дозволити собі розкішне життя. Якщо статки знаменитість не розсекречує, то про витрати говорить сміливо.

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Так, на місяць з орендою квартири, площею 48 квадратних метрів, йому потрібно від 55 до 60 тисяч гривень.

Все інше, що ти заробляєш, можна відкладати або прогулювати,

– ділиться Євген Клопотенко.

За тиждень на продукти він витрачає 5-6 тисяч гривень. До того ж Євген Клопотенко не купує дорогі продукти та не забиває холодильник. Тому їжа в нього псується рідко, а коли це все ж трапляється, він знає, як дати раду продуктам, аби не викидати їх.

"Я ніколи не дивлюся ні на якість, ні на ціну, дивлюсь на те, що мені подобається. Якщо до мене говорить петрушка, спаржа або риба – я купую. Я купую пармезан на 50 гривень, і мені вистачає на місяць. Люди купують багато російського сиру на 150 гривень. І хто економить?" – поділився шеф-кухар.

Євген Клопотенко про те, скільки грошей витрачає на місяць: дивіться відео онлайн