После победы в реалити-шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко стал одним из самых известных и влиятельных украинских кулинаров и рестораторов. Как медийная персона, он хорошо зарабатывает и может позволить себе роскошную жизнь. Если состояние знаменитость не рассекречивает, то о расходах говорит смело.

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Так, в месяц с арендой квартиры, площадью 48 квадратных метров, ему нужно от 55 до 60 тысяч гривен.

Все остальное, что ты зарабатываешь, можно откладывать или прогуливать,

– делится Евгений Клопотенко.

За неделю на продукты он тратит 5-6 тысяч гривен. К тому же Евгений Клопотенко не покупает дорогие продукты и не забивает холодильник. Поэтому еда у него портится редко, а когда это все же случается, он знает, как справиться продуктами, чтобы не выбрасывать их.

"Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, смотрю на то, что мне нравится. Если со мной говорит петрушка, спаржа или рыба – я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен, и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен. И кто экономит?" – поделился шеф-повар.

Евгений Клопотенко о том, сколько денег тратит в месяц: смотрите видео онлайн