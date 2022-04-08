"Скільки болю": Катя Осадча показала листа 9-річного хлопчика до вбитої мами

Українська телеведуча Катя Осадча займається волонтерством, а також воює на інформаційному фронті. Знаменитість показала зворушливого листа 9-річного хлопчика до мами, яку розстріляли окупанти.

Війна залишає українських дітей сиротами. Російська орда нещадно вбиває тисячі цивільних людей, серед яких чимало жінок. Катя Осадча опублікувала зворушливий лист хлопчика до вбитої мами, яка загинула від рук орків.

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Лист 9-річного хлопчика до вбитої мами

"Мамо, цей лист – це подарунок тобі на 8 березня! Якщо ти думаєш, що даремно мене виховала, то помиляєшся! Дякую за найкращі 9 років життя! Величезне дякую за дитинство! Ти найкраща мама у світі! Я тебе ніколи не забуду! Бажаю тобі щастя на небесах! Бажаю тобі потрапити в рай! Зустрінемося в раю! Я постараюся добре поводитися, щоб потрапити в рай! Цілую тебе!", – зворушливо написав хлопчик.



Лист 9-річного хлопчика до вбитої мами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя розповіла історію цієї сім'ї. Мама з сином намагалися втекти з Гостомеля, але їхню машину розстріляли орки. Мама загинула, а син вижив, але застряг у машині. Після аварії не міг вилізти звідти. Згодом хлопчика витягнули люди й забрали до себе, в підвал. Не пробачимо дитячих сліз і смертей ні в чому не винних людей! Ніколи!