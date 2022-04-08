Война оставляет украинских детей сиротами. Русская орда беспощадно убивает тысячи гражданских людей, среди которых многие женщины. Катя Осадчая опубликовала трогательное письмо мальчика к убитой маме, погибшей от рук орков.

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Письмо 9-летнего мальчика к убитой маме

"Мама, это письмо – это подарок тебе на 8 марта! Если ты думаешь, что зря меня воспитала, то ошибаешься! Спасибо за лучшие 9 лет жизни! Огромное спасибо за детство! Ты самая лучшая мама в мире! Я тебя никогда не забуду! Желаю тебе счастье на небесах! Желаю тебе попасть в рай! Встретимся в раю! Я постараюсь хорошо себя вести, чтобы попасть в рай! Целую тебя!", – трогательно написал мальчик.



Письмо 9-летнего мальчика к убитой маме / Фото из инстаграммы Кати Осадчей