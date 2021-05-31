Скільки анекдотів про нас склали, – Лілія Ребрик привітала з Днем білявки

Успішна телеведуча Лілія Ребрик є одною з найвідоміших білявок українського шоу-бізнесу. Вона привітала усіх дівчат з білявим волоссям у їхній день та розповіла про своє ставлення до жартів на цю тему.

31 травня у світі відзначають Міжнародний день білявки. Одною з найпопулярніших українських білявок є Лілія Ребрик. Вона опублікувала допис на особистій сторінці та привітала зі святом.

До слова 10 найпопулярніших білявок українського шоу-бізнесу

Лілія Ребрик привітала з днем білявки

Відома телеведуча та акторка зауважила, що білявкам присвятили безліч анекдотів та жартів. Зірка пригадала і "білявок за кермом", з образу якого створили мало не тисячу анекдотів.

Скільки анекдотів про нас склали, скільки жартів вигадали, скільки ярликів на нас повісили! Мені здається кумедні (і не дуже) вигадані історії про білявок уже цілком можуть стати якимось окремим жанром народної творчості!

– написала Лілія Ребрик.

Зірка зазначила, що за всі 20 років, протягом яких вона є білявкою, вона чула величезну кількість жартів: "смішних і не дуже, і зовсім не смішних, і навіть дурних". "Ну, що робити, я не жаліюся – така вже важка доля білявки! Піднімемо ж у цей наш день – день білявок – келих чогось ігристого за нас, красунь!", – додала Лілія Ребрик.

Так, про білявок не кажуть, як про брюнеток (ох, цей вічний батл), "жгуча", проте тільки білявка може бути золотою, карамельною, платиновою, пшеничною, медовою і навіть полуничною!

– висловилась акторка.

"І це я зараз перерахувала всього декілька відтінків блонду! І ви досі вважаєте, що білявка у своєму найгіршому анекдотичному розумінні може розібратися у такій кількості відтінків?! Та білявки найрозумніші й найгарніші у світі!" – з гумором підсумувала телеведуча.

Образ Лілії Ребрик

Також знаменитість поділилась фото, де продемонструвала стильний образ. Вона постала перед камерою у комбінезоні кольору хакі з V-подібним вирізом. Зверху Лілія Ребрик накинула мереживний білосніжний жакет.

Телеведуча доповнила образ оригінальними сережками-підвісками та каблучками. Вона розпустила біляве волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі зірка зробила гарний макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі коричневими тінями та нафарбувала губи насиченою помадою винного кольору.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик