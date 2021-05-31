31 мая в мире отмечают Международный день блондинки. Одной из самых популярных украинских блондинок является Лилия Ребрик. Она опубликовала сообщение на личной странице и поздравила с праздником.

К слову 10 самых популярных блондинок украинского шоу-бизнеса

Лилия Ребрик поздравила с днем блондинки

Известная телеведущая и актриса отметила, что блондинкам посвятили множество анекдотов и шуток. Звезда припомнила и "блондинок за рулем", из образа которого создали чуть ли не тысячу анекдотов.

Сколько анекдотов про нас сочинили, сколько шуток выдумали, сколько ярлыков на нас повесили! Мне кажется забавные (и не очень) выдуманные истории о блондинках уже вполне могут стать каким-то отдельным жанром народного творчества!

– написала Лилия Ребрик.

Звезда отметила, что за все 20 лет, в течение которых она является блондинкой, она слышала огромное количество шуток: "смешных и не очень, и совсем не смешных и даже глупых". "Ну, что делать, я не жалуюсь – такая уж тяжелая судьба блондинки! Поднимем же в этот наш день – День блондинок – бокал чего-нибудь игристого за нас, красавиц!" – добавила Лилия Ребрик.

Да, о блондинках не говорят, как о брюнетках (ох, этот вечный батл), "жгучая", однако только блондинка может быть золотой, карамельной, платиновой, пшеничной, медовой и даже клубничной!

– высказалась актриса.

"И это я сейчас перечислила всего несколько оттенков блонда! И вы до сих пор считаете, что блондинка в своем худшем анекдотическом понимании может разобраться в таком количестве оттенков?! Но блондинки самые умные и красивые в мире!" – с юмором подытожила телеведущая.

Образ Лилии Ребрик

Также знаменитость поделилась фото, где продемонстрировала стильный образ. Она предстала перед камерой в комбинезоне цвета хаки с V-образным вырезом. Сверху Лилия Ребрик накинула Кружевной белоснежный жакет.

Телеведущая дополнила образ оригинальными серьгами-подвесками и кольцами. Она распустила белокурые волосы и уложила их легкими волнами. На лице звезда сделала красивый макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы насыщенной помадой винного цвета.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик