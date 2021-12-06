До прикладу, Анна Трінчер зізналась, що мила якось підлогу у супермаркеті, а ведучий розважального шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?" Сергій Притула згадав, як мив посуд у ресторані.

До слова Досить паритися, – Анна Трінчер про те, як "відпустила" акторську професію

Якось ми з друзями сиділи в ресторанчику і поводилися, чесно кажучи, не дуже культурно. Вийшла жіночка-адміністратор і сказала: "Ви порядні хлопці, вам не пасує така поведінка". Нам стало соромно, тож ми пішли та помили посуд у тому закладі. І вибачилися, звісно,

– зізнався під час зйомок шоу Нового каналу "Хто зверху?" його ведучий Сергій Притула.



Сергій Притула в шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби "Нового каналу"

В одному з улюблених раундів проекту "Правда-брехня" схоже зізнання зробила співачка Аня Трінчер. Виявляється, дівчина мила підлогу в супермаркеті.

"Я блогерка. І ми з колегами часто влаштовуємо певні батли. Якось під час такого батлу мені сказали пожонглювати в супермаркеті яйцями. Звісно, я не вмію цього робити, і яйця опинилися на підлозі. Мені довелося потім все помити", – сказала дівчина.



Жіноча команда шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби "Нового каналу"