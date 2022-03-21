Скасували концерти в Росії та підтримали Україну: Måneskin оголосили про відновлення туру

Переможці Євробачення-2021 оголосили про відновлення туру, який був запланований на весну цього року. Måneskin скасували концерти в Росії й наголосили, що спустошені через український народ.

Рокери все-таки відправляться в тур, який довелося перенести через пандемію коронавірусу. Концерти Loud Kids зможуть почути не лише європейські, а й американські шанувальники Måneskin.

Дивіться також Джамала і дружина Кличка зібрали для України 12 мільйонів євро: відео з концерту в Берліні

Måneskin підтримали Україну

У рамках цього туру колектив мав виступити в Києві. Спершу концерт перенесли, а тепер скасували. Однак гурт не залишив Україну без уваги. Хоча пройшов майже місяць війни, але колектив висловив підтримку українському народові.

Звісно, ​​дуже важко робити показові оголошення, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди,

– наголосили музиканти.

Måneskin скасували виступи, які були заплановані у Москві та Санкт-Петербурзі. Концерт в Києві зі зрозумілих причин не відбудеться, однак наразі невідомо, як ті, хто купив квитки, зможуть повернути їх.

Для перегляду фото з новим графіком туру гортайте праворуч:

Текст публікації Måneskin:

Ми дуже раді, що зможемо нарешті сказати вам, що наш тур Loud Kids став дуже гучнішим, справді по всьому світу!

Ми також хочемо подякувати вам за таке розуміння протягом цього тривалого періоду, коли ми організовували концерти у нові дати. Ми знаємо, що ви терпляче чекали цього оголошення, ми дуже вдячні всім нашим улюбленим шанувальникам за вашу любов, підтримку та розуміння. Ми сумували за вами, ми сумували за виступами, і ми не можемо дочекатися, щоб зіграти для вас знову!

Ви знайдете всю інформацію, пов'язану з концертами та своїми квитками, за посиланням у біографії або в розділі основних турів.

Звісно, ​​дуже важко робити показові оголошення, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди.