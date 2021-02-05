Скандальні одкровення сестри Меган Маркл: які таємниці дружини принца Гаррі розповіла жінка

Джерело: The Daily Mail

Автобіографія 56-річної Саманти Маркл називається The Diary of Princess Pushy's Sister. Part 1 ("Щоденник сестри принцеси-вискочки. Частина 1"). Жінка писала її протягом чотирьох років і нарешті скоро вона буде у публічному доступі.

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Що Саманта Маркл написала у своїй книжці

Зведена сестра Меган Маркл, яка хворіє на розсіяний склероз та прикута до інвалідного візка, розповіла в автобіографії провокативні факти з її життя. Вони стосуються того періоду, коли Меган ще не була дружиною принца Гаррі. Саманта критикує сестру за те, що вона уникає свою американську родину. Також жінка оприлюднила історію про те, як Маркл довела батька до серцевого нападу. Герцогиня заборонила йому бути присутнім на весіллі.

Один із коментарів принца Гаррі неабияк обурив Саманту Маркл. Спадкоємець британського престолу заявив, що королівська сім'я стала для його коханої "сім'єю, якої у неї ніколи не було".

Значну частину своїх розповідей зведена сестра Маркл приділила суперництву з нею за увагу їхнього батька. Тоді чоловік був одружений на тренерці з йоги – Дорії Регланд.

Саманта не оминула увагою шлях знаменитої сестри у кіноіндустрії, її роль у серіалі "Форс-мажори" та перший шлюб з Тревором Енгельсом.

Окрім образи та негативної інформації про сестру, Саманта оприлюднила і позитивні моменти з їхнього спільного життя. Жінка розповіла, що в дитинстві обожнювала Меган. Вона називала її "красивою, дитиною зі шкірою кольору персика і троянди".

Реакція Меган Маркл на книгу сестри

Видання The Daily Mail зазначає, що презентація книжки стане причиною занепокоєння Меган Маркл. ЗМІ ширяться чутки про те, що дружина принца Гаррі розплакалася та погано себе почувала після того, як дізналася, що її сестра пише книжку.