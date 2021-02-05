Вышла в свет книга скандальных откровений сводной сестры Меган Маркл – Саманты. В мемуарах женщина рассказала тайны жизни жены принца Гарри, которые могут вызвать у него беспокойство.

Источник: The Daily Mail

Автобиография 56-летней Саманты Маркл называется The Diary of Princess Pushy's Sister. Part 1 ( "Дневник сестры принцессы-выскочки. Часть 1"). Женщина писала ее в течение четырех лет и наконец скоро они будут в публичном доступе.

Читайте также Королевский дворец не указывал забирать имя Меган Маркл с свидетельства о рождении Арчи

Что Саманта Маркл написала в своей книге

Сводная сестра Меган Маркл, которая болеет рассеянным склерозом и прикована к инвалидной коляске, рассказала в автобиографии провокационные факты из ее жизни. Они касаются того периода, когда Меган не была женой принца Гарри. Саманта критикует сестру за то, что она избегает своей американской семьи. Также женщина обнародовала историю о том, как Маркл довела отца до сердечного приступа. Герцогиня запретила ему присутствовать на свадьбе.

Один из комментариев принца Гарри очень возмутил Саманту Маркл. Наследник британского престола заявил, что королевская семья стала для его любимой "семьей, которой у нее никогда не было".

Значительную часть своих рассказов сводная сестра Маркл уделила соперничеству с ней за внимание отца. Тогда он был женат на тренере по йоге – Дории Регланд.

Саманта не обошла вниманием путь знаменитой сестры в киноиндустрии, ее роль в сериале "Форс-мажоры" и первый брак с Тревором Энгельсом.

Кроме обиды и негативной информации о сестре, Саманта обнародовала и положительные моменты их совместной жизни. Женщина рассказала, что в детстве обожала Меган. Она называла ее "красивой, ребенком с кожей цвета персика и розы".

Реакция Меган Маркл на книгу сестры

Издание The Daily Mail отмечает, что презентация книги станет причиной беспокойства Меган Маркл. В СМИ ходят слухи о том, что жена принца Гарри расплакалась и плохо себя чувствовала после того, как узнала, что ее сестра пишет книгу.