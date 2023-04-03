Злата Огнєвіч відреагувала на скандали з УПЦ МП: "Точно не про віру"

3 квітня 2023, 10:38
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Злата Огнєвіч

Останні дні увага українців звернена на ченців УПЦ МП, які то не хочуть виселятись з Києво-Печерської Лаври, то б'ють військового. Злата Огнєвіч прокоментувала, що думає про церковні скандали.

Українська співачка Злата Огнєвіч відповіла на запитання прихильників. Зокрема, зірку попросили прокоментувати скандал з УПЦ МП, який активно обговорюють.

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Злата Огнєвіч про скандал з УПЦ МП

Співачка зізналась, що не є релігійною людиною, бо має свої уявлення про віру та світ. Та для неї очевидно те, що ченці намагаються прикрити пропаганду вірою в Бога.

Ви знаєте, що я не церковна людина, але в такому випадку: прикриватися ім'ям Бога, проштовхуючи російські наративи, це точно не про віру,
– поділилась артистка.

Злата Огнєвіч про УПЦ МП: відео

Скандал з УПЦ МП

  • 29 березня священнослужителі УПЦ МП були повинні покинути територію Києво-Печерської лаври. Після останніх служб під храмом почали збиратись прихожани, а самі ченці заявили, що не будуть покидати лавру. У неділю 2 квітня Онуфрій провів у Києво-Печерській лаврі службу попри заборону.
  • Варто згадати, що 1 квітня митрополиту Павлу, відомому ще як Паша "Мерседес", оголосили підозру за виправдовування російської агресії та порушення рівноправ'я громадян. Йому обрали запобіжний захід та одягнули електронний браслет.
  • Та, окрім того, скандал з ченцями УПЦ МП відбувся у Хмельницькому. Там в одному з храмів побили військового. За справу взялися правоохоронці, однак священники називають подію провокацією, а українці обурені діями ченців та прихожан.

Автор: Марія Касій