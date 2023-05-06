Алкоголь і дивні сексуальні фантазії: 5 найгучніших скандалів, в які потрапляв король Чарльз III

Увесь світ в очікуванні історичної події – коронації Чарльза III, який успадкував престол Сполученого Королівства після смерті матері Єлизавети II. Однак в нового монарха немає бездоганної репутації, він частенько потрапляв у різні скандали. Які саме – розповідаємо далі.

74-річний Чарльз став найстарішим королем в історії Великої Британії. До виконання монарших обов'язків він приступив одразу після смерті Її Величності, однак офіційна коронація пройде 6 травня 2023 у Вестмінстерському абатстві. Вперше з 1953 року світ спостерігатиме за коронацією нового монарха Сполученого Королівства.

Важливо Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій

У кожної людини є свої "скелети в шафі" і Чарльз III не є винятком. Далі у матеріалі 24 Каналу дізнавайтеся, в які публічні скандали потрапляв король.

Вишневий бренді в школі

У 1963 році під час шкільної поїздки на острів Льюїс, що розташований в Шотландії, тоді ще принц Чарльз замовив у місцевому пабі вишневий бренді. Звісно, що цю ситуацію не оминула увагою преса. Спочатку Букінгемський палац намагався спростувати цю ситуацію, але згодом все-таки погодився, що це правда. Король зізнавався, що фраза "вишневий бренді" досі змушує його нервувати.



Король Чарльз III з алкоголем / Фото Sky News

Дивні сексуальні фантазії

У 1992 році журналісти отримали запис 6-хвилинної телефонної розмови, де Чарльз казав Каміллі, що хоче "жити всередині її штанів". Ба більше, принц був не проти "стати тампоном всередині неї". Камілла назвала Чарльза ідіотом, але попри це ідея коханого їй сподобалася. Звісно, що цей скандал швидко розлетівся світовими ЗМІ, де обговорювали інтимний зв'язок одруженого чоловіка з заміжньою жінкою.

Образа журналіста

Ні для кого не секрет, що королівська родина часто має конфлікти з британською пресою. Однак найбільше свою зневагу демонстрував саме Чарльз. Це сталося під час його поїздки на гірськолижний курорт в Альпах, де він відпочивав разом із синами. Там кореспондент BBC запитав його про прийдешнє весілля з Каміллою. Під час інтерв'ю Чарльз сказав синам: "Це кроваві люди. Я не виношу цієї людини. Вона насправді жахлива".



Король Чарльз III з синами / Фото Getty Images

Політичні висловлювання

У 2005 році журналісти газети Mail on Sunday отримали доступ до особистого щоденника сина Єлизавети II. Після цього у мережі з'явився сенсаційний матеріал, де були уривки записів майбутнього короля про політичних діячів Великої Британії та Китаю. У своїх висловлюваннях Чарльз був доволі різким і відвертим. Після публікації монарх звинуватив газету у втручанні в особисте життя та порушенні авторського права.

Втеча після сімейного скандалу

У 2013 році Камілла спровокувала скандал своїми висловлюваннями про Єлизавету II. Через це Її Величність була госпіталізована. Однак Чарльз замість того, щоб переконати дружину попросити вибачення, втік у Швейцарію. Тоді багато видань написали, що син Єлизавети II не хоче втручатися в сімейні скандали й прагне перечекати конфлікт якомога далі від рідних.