Батальйон Куршевель: Осадча, Остапчук, Анатоліч жорстко висловилися про лакшері тусу українців

Днями мережею розлетілися відео, де блогерка Аліна Варакута гуляє день народження на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу Куршевель. На її помпезному святкуванні засвітилася "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан з чоловіком-утікачем Сергієм Ошеровським.

У Франції українці розпивали елітне шампанське за 13-16 тисяч гривень пляшка та танцювали на диванах з синьо-жовтими прапорами під хіт "Вова, ї**ш їх, бл**ь". У шоу-бізі відреагували на лакшері тусівку під час війни – Остапчук дав наказ "батальйону Куршевель" зробити контрнаступ у тил ворога, Осадча назвала "героями куршевельських схилів", а Анатоліч пояснив, чому такі помпезні вечірки шкодять іміджу України. Далі 24 Канал розповідає детальніше.

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Катя Осадча нагадала, звідки гроші

Телеведуча запостила в інстаграм-сторіс скриншот з елітної вечірки та пригадала, що 2018 року "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан розповідала їй, звідки в неї гроші на розкішне життя. Тоді дівчина зізналася, що зустрічається з заможним чоловіком, але він не її спонсор, бо п'ять років вона безвилазно працювала моделлю в Китаї й нібито заробила на всі свої "хочу".

Цим залицяльником виявився Сергій Ошеровський, якого МВС України розшукує за зв'язок з так званою бригадою Потапів, що "обслуговує будівництва народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара".

Ви, напевно, вже бачили цих "героїв" з куршевельських схилів, що танцювали на столах під прапором. Михайло Ткач вже розповів, що серед них Карина Жосан, колишня "Міс Всесвіт" з чоловіком. В інтерв'ю для "Світського життя" вона якраз розповідає, "звідки гроші",

– прокоментувала Катя Осадча.

Катя Осадча про вечірку Ошеровського та Жосан у Куршевелі / Скриншот зі сторіс

Анатолій Анатоліч пояснив, як лакшері-вечірка нашкодила Україні

У своєму інстаграмі з 247-тисячною аудиторією шоумен звернув увагу не тільки на те, що сет з шести пляшок шампанського Cristal коштує близько 20 тисяч доларів, а й на те, що скандальне відео з Куршевелю вже "гуляє" Росією. Його вже активно форсить Ксенія Собчак – "кремлівська пропагандистка, хитра, яка досі корчить з себе лібералку, хоча всі ліберальні сили Росії вже давно визнали, що Собчак – це агент Кремля, і вона працює на Путіна".

За словами Анатоліча, це робиться для того, щоб потім проштовхувати в Європі тезу, що поки вони виділяють нам гроші на зброю та біженців, українці призовного віку відриваються у Франції.

У Росії це роблять, щоб потім через прокремлівських блогерів, політичних експертів розповсюджувати це в Європі. Щоб показати такі сюжети на іспанському, італійському, німецькому телебаченні або у Британії. Знаєте, з яким посилом? "Ви там допомагаєте Україні, відправляєте мільярди доларів, мільйони українців отримують допомогу та безкоштовне житло в Європі, а в той самий час українці Cristal у Куршевелі розпивають". Ось про що йде мова. От чому це небезпечно,

– пояснив Анатолій Анатоліч.

Він зауважив, що в Європу українці тікають не від бідності, а від війни, адже сам привіз сім'ю у Францію на білому гелендвагені, а потім оформився як біженець. Однак додав, що подібні помпезні святкування можуть зіграти з нами злий жарт.

"Це дійсно може викликати таку реакцію за кордоном, тому що українці якось на біженців взагалі не дуже схожі. Знов-таки нічого страшного в цьому я не бачу, бо українці тікали не від бідності, а від війни. І багато людей заможних, на хороших автомобілях, в Louis Vuitton і Balenciaga тікали від війни. Я думаю, що багато хто з європейців це розуміє. Але в той самий час так святкувати… Це може викликати багато питань", – додав шоумен.

Володимир Остапчук пожартував про "батальйон Куршевель"

Телеведучий узагалі запостив в інстаграм-профілі іронічне відео, в якому на тлі карти Європи роздає бойові завдання "батальйонам Куршевель, Монако, Маямі, Дубаї", "механізованими частинами типу гелендваген у Женеві", "партизанам, які окупували найкращі ресторани та магазини типу Cartier та Chanel", "теробороні Барселони" та "лондонському десанту".

Для перемоги вам потрібно мати при собі пляшечку Moët & Chandon, сержанти та рядові можуть мати при собі Taittinger. Хай нам, брате, пощастить,

– підколов Володимир Остапчук за шість пляшок Cristal.