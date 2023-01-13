Во Франции украинцы распивали элитное шампанское за 13-16 тысяч гривен бутылка и танцевали на диванах с сине-желтыми флагами под хит "Вова, е**ш их, бл**ь". В шоу-бизе отреагировали на лакшеры тусовку во время войны – Остапчук дал приказ "батальону Куршевель" совершить контрнаступление в тыл врага, Осадчая назвала "героями куршевельских склонов", а Анатолич объяснил, почему такие помпезные вечеринки вредят имиджу Украины. Дальше 24 Канал рассказывает поподробнее.

Читайте также Скандал в Куршевеле: что известно об разыскиваемом МВД Ошеровском и его жене Жосан

Катя Осадчая напомнила, откуда деньги

Телеведущая запостила в инстаграм-сторис скриншот с элитной вечеринки и вспомнила, что в 2018 году "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан рассказывала ей, откуда у нее деньги на роскошную жизнь. Тогда девушка призналась, что встречается с состоятельным мужчиной, но он не ее спонсор, потому что пять лет она безвылазно работала моделью в Китае и якобы заработала все свои "хочу".

Этим поклонником оказался Сергей Ошеровский, которого МВД Украины разыскивает за связь с так называемой бригадой Потапов, "обслуживающей строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара".

Вы, наверное, уже видели этих "героев" с куршевельских склонов, танцующих на столах под флагом. Михаил Ткач уже рассказал, что среди них Карина Жосан, бывшая "Мисс Вселенная" с мужем. В интервью для "Светской жизни" она как раз рассказывает, "откуда деньги",

– прокомментировала Катя Осадчая.

Катя Осадчая о вечеринке Ошеровского и Жосан в Куршевеле / Скриншот со сторис

Анатолий Анатолич объяснил, как лакшеры-вечеринка навредила Украине

В своем инстаграме с 247-тысячной аудиторией шоумен обратил внимание не только на то, что сет из шести бутылок шампанского Cristal стоит около 20 тысяч долларов, но и на то, что скандальное видео из Куршевеля уже "гуляет" по России. Его уже активно форсит Ксения Собчак – "кремлевская пропагандистка, хитрая, до сих пор корчущая из себя либералку, хотя все либеральные силы России уже давно признали, что Собчак – это агент Кремля, и она работает на Путина".

По словам Анатолича, это делается для того, чтобы потом проталкивать в Европе тезис, что пока они выделяют нам деньги на оружие и беженцев, украинцы призывного возраста отрываются во Франции.

В России это делают, чтобы потом через прокремлевских блогеров политических экспертов распространять это в Европе. Чтобы показать такие сюжеты на испанском, итальянском, немецком телевидении или в Британии. Знаете, с каким посылом? "Вы там помогаете Украине, отправляете миллиарды долларов, миллионы украинцев получают помощь и бесплатное жилье в Европе, а в то же время украинцы Cristal в Куршевеле распивают". Вот о чем идет речь. Вот почему это опасно,

– объяснил Анатолий Анатолич.

Он отметил, что в Европу украинцы бегут не от бедности, а от войны, ведь сам привез семью во Францию на белом гелендвагене, а затем оформился как беженец. Однако добавил, что подобные помпезные празднования могут сыграть с нами злую шутку.

"Это действительно может вызвать такую реакцию за границей, потому что украинцы как-то на беженцев вообще не очень похожи. Опять-таки ничего страшного в этом я не вижу, потому что украинцы убегали не от бедности, а от войны. И много людей состоятельных, на хороших автомобилях, в Louis Vuitton и Balenciaga убегали от войны. Я думаю, что многие европейцы это понимают. Но в то же время так праздновать… Это может вызвать много вопросов", – добавил шоумен.

Владимир Остапчук пошутил о "батальоне Куршевель"

Телеведущий вообще запостил в инстаграм-профиле ироническое видео, в котором на фоне карты Европы раздает боевые задания "батальонам Куршевель, Монако, Майами, Дубае", "механизированными частями типа гелендваген в Женеве", "партизанам, оккупировавшим лучшие рестораны и магазины типа Cartier и Chanel", "терробороне Барселоны" и "лондонскому десанту".

Для победы вам нужно иметь при себе бутылочку Moët & Chandon, сержанты и рядовые могут иметь при себе Taittinger. Пусть нам, брат, повезет,

– подколол Владимир Остапчук за шесть бутылок Cristal.