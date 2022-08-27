На відміну від Сумської: акторка Інна Рощина відхрестилася від гастролей "Майстра і Маргарити"

Українські актори, які грають виставу "Майстер і Маргарита" встряли у скандал. Адже поставив її російський режисер за романом Булгакова, і звучатиме вона в Європі мовою окупанта. Після того, як "прилетіло" Сумській, Інна Рощина заявила, що її на гастролях не буде.

30-річна акторка Інна Рощина заперечила, що з'явиться у спектаклі "Майстер і Маргарита" з українською трупою, яка гратиме в Європі російською мовою. Це рішення вона нібито прийняла ще до того, як розгорівся скандал у мережі та ЗМІ.

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Шановні, мені тут особисті повідомлення просто заспамили афішею вистави "Майстер і Маргарита". Тож відповім всім і одразу – ні, я не беру участі в цих гастролях. І не планувала,

– повідомила акторка.

Інна Рощина додала, що її фото на афішу вистави "Майстер і Маргарита" втулили без її згоди. "Чому моє фото на афіші – питання до тих, хто його там розмістив. Це мені ще доведеться з'ясувати", – зізналася акторка.

Афіша вистави "Майстер і Маргарита" у Празі / Фото з інстаграму Сумської

Тож перед тим, як сипати образами, перевіряйте інформацію. Дякую за увагу,

– закликала акторка.

російською мовою виставу "Майстер і Маргарита" зіграють у Празі 15 жовтня. Її режисером-постановником є росіянин Валерій Белякович.