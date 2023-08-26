"Тихенько зроблю репост": Астаф'єва, Дантес та інші відреагували на суперечку Верби й Тимошенка

У мережі активно обговорюють питання, чи потрібно висвітлювати свої донати публічно. Про суперечку між Юлією Вербою та Антоном Тимошенком висловилось чимало зірок.

Після того, як Юля Верба відреагувала на критику Сергія Притули й Антона Тимошенка в її бік, стендап-комік записав відео, в якому обґрунтував думку – чому донатити потрібно публічно. У мережі розпочалось бурхливе обговорення теми.

Зверніть увагу Це ваша робота, – Антон Тимошенко емоційно звернувся до Верби, яка не хвалиться донатами

Які зірки відреагували

Під останнім дописом Антона Тимошенка близько 3 тисячі коментарів. Там висловилися й українські зірки – гумориста підтримала Даша Астаф'єва, Емма Антонюк, Наріман Алієв, Женя Янович, Василь Байдак, Курган & Agregat та багато інших.

Раміна Есхакзай розповіла, що отримувала від Юлі Верби по 10 тисяч гривень, але з Антоном погодилась.

Юля мені особисто кидала на банки зборів по 10000 грн. Якби я не побачила це, вона б не сказала. Але я погоджуся з тим, що слід показувати реальність війни частіше за покупки. І це питання до відомих людей є актуальним,

– зауважила блогерка.

Даша Астаф'єва підтримала Антона: "Най би всі були такі як ти";

Павло Вишебаба: "База";

Влад Шевченко: "Антон заслужено може взяти собі той Оскар з полички в номінації "Найкращий розʼяснювальний текст"".

Чимало коментарів не обходилися без іронії й гумору:

Володимир Дантес: "Ж*пам в басейні – лайк";

Наріман Алієв: "Голосую за блог Антона Тимошенка";

Женя Янович: "Тихо поставлю лайк цьому відео, тихо напишу коментар і тихенько зроблю репост".

Хто відреагував / Скриншот з інстаграму

З чого все почалося