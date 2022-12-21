Після спроби усунути: KRUTЬ більше не має претензій до переможців відбору TVORCHI

Нещодавно бандуристка Марина KRUTЬ поскаржилась на гурт TVORCHI Суспільному з намаганням дискваліфікувати їх від конкурсу. Після обговорень співачка забрала свої претензії та погодилась з вибором представника України.

Марина KRUTЬ посіла друге місце у фіналі Нацвідбору й після цього поскаржилась на переможців – дует TVORCHI. Начебто вони порушили правила.

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KRUTЬ не має претензій до TVORCHI

Після обговорень фіналістів разом з представниками Суспільного – всі зауваження були розібрані. Марина KRUTЬ тепер не має претензій до переможців.

У тристоронній комунікації Суспільного Мовлення, фіналістів KRUTЬ і TVORCHI були розібрані зауваження, які направила KRUTЬ до команди Суспільного. KRUTЬ не має жодних претензій до організації й обрання TVORCHI переможцями Нацвідбору на Євробачення 2023,

– повідомив мовник.

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Які претензії висловлювала KRUTЬ і як на це відповідали

Бандуристка звернулась до Суспільного із заявами про те, що у живому виступі переможців звучав дабл основного вокалу Джеффрі Кенні, а їхній трек Heart of Steel видавав лейбл Believe, який продовжує працювати в Росії.

Дмитро Шуров відповів на ці закиди: він перепросив через технічні нюанси і додав, що все це – не ті порушення, які можуть призвести до дискваліфікації. Щодо лейбла Believe – TVORCHI оголосили про те, що припинили з ними роботу, ще давно.

У мережі не оцінили скарги бандуристки. Користувачі пишуть, що розчаровані таким її вчинком. Начебто вона не вміє програвати та хоче повторити долю Kalush Orchestra, які поїхали на Євробачення після дискваліфікації Аліни Паш.