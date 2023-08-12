Після хейту через вагу: керівниця музею Голодомору Леся Гасиджак знялася для Vogue – фото

Керівниця Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак нещодавно зіткнулася з булінгом через вагу. Цей скандал обурив мережу, її підтримали безліч відомих людей. Тепер очільниця музею стала героїнею українського Vogue.

Фото Лесі Гасиджак опублікували на сайті редакції. Вона також дала інтерв’ю, у якому розповіла про бодішеймінг та Музей Голодомору.

Цікаво Зацькували через вагу: чому стався скандал з керівницею музею Голодомору Гасиджак і що буде далі

Про скандал з Лесею Гасиджак

Кілька тижнів тому в мережі зацькували за вагу гендиректорку музею Голодомору Лесю Гасиджак. Розкритикував зовнішність керівниці відомий юрист Клим Братківський. Скандал набув широкого розголосу. Тоді хейтери заявили, що пані Леся через зайву вагу не має очолювати Музей, присвячений Голодомору.



Леся Гасиджак дала інтерв’ю Vogue / Фото з журналу

Через булінг Гасиджак підготувала позов до суду. Тоді на її захист виступили сотні відомих людей, зокрема Оксана Забужко, Дмитро Лубінець, Масі Найєм та інші.

Гасиджак знялася знялася для Vogue

Після цього скандалу, що збурив українське суспільство, керівниця музею дала інтерв'ю українському Vogue. Цікаво, що про хейт вона дізналася майже випадково – їй в Facebook почали сипатися запити на додавання в друзі.

Зателефонував старий друг зі словами підтримки. Спантеличена Леся тільки перепитала: "А що взагалі відбувається?". Чоловік їй порадив кілька днів просто не заходити в соцмережі. Гасиджак зізнається, що перші кілька днів не спала.

Ми знову стикнулися з тим, що жінку обговорюють саме через вигляд. Але в цій історії зачіпає не лише цькування, а й те, що експертність жінки знецінили виключно через її зовнішність,

– йдеться в публікації Vogue.



Леся Гасиджак дала інтерв’ю Vogue / Фото з журналу

Гасиджак зазначила, що за своє життя "випробувала безліч систем харчування, а в один прекрасний день вирішила, що відпускає ситуацію". За її словами, чоловіки, які були поруч, завжди допомагали та ніколи не хейтили. Образи вона чула лише від жінок.

Також в інтерв'ю Леся пояснила, чому вона вважає, що Музей Голодомору має працювати під час війни.

"Для росіян Музей Голодомору – це як червона ганчірка для бика, а для всіх без винятку українців – це спільний біль", – каже керівниця.



Леся Гасиджак знялася для Vogue / Фото з журналу

Що відомо про Лесю Гасиджак: коротко