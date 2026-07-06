Британський рок-ідол Род Стюарт під час свого грандіозного концерту у Стокгольмі вкотре довів, що має велике серце, публічно підтримавши українців на тлі безжальних ворожих обстрілів. Легендарний музикант присвятив мужньому народу свій культовий хіт "The Rhythm of My Heart" та висловив глибоке співчуття у зв'язку з останніми трагічними подіями в українській столиці.

Як саме Род Стюарт підтримав Україну зі сцени

У своїх соціальних мережах артист поділився щемливим відео з виступу, де звернувся до глядачів із палкою промовою.

Моє серце з народом України. Останні кілька років ми присвячуємо цю пісню сильним, хоробрим та стійким українцям. Щовечора публіка об’єднується, щоб висловити свою підтримку. У світлі нещодавніх жахливих атак на Київ сподіваюся, що ця невелика присвята нагадає: люди в усьому світі й надалі залишаються поруч з вами та підтримують вас,

– Род Стюарт.

Чому благородний жест співака спровокував політичний скандал

Проте благородний жест сера Стюарта викликав неоднозначну реакцію в мережі та спровокував гучний політичний скандал. Поки українські фанати засипали кумира словами вдячності, інші користувачі влаштували йому справжній допит у Threads. Співаку жорстко пригадали його симпатії до ультраправої британської партії Reform UK та її скандального лідера Найджела Фараджа, відомого своїми відверто проросійськими поглядами. Обурені фоловери засипали зірку коментарями на кшталт: "То чому ви підтримуєте того путінського бота Фараджа?" та "Як до нього можна ставитися серйозно, якщо він підтримав реформерів".

Що відомо про останні обстріли та реакцію інших зірок

Цей зірковий перформанс відбувся на тлі чергової трагічної ночі в Україні. Окупанти знову завдали масованого удару по Києву, застосувавши балістику, крилаті ракети та дрони, внаслідок чого загинуло щонайменше 11 людей, а ще 60 отримали поранення. Раніше на подібні цинічні атаки вже реагувала вітчизняна еліта.

Зокрема, відома співачка Софія Ротару ділилася кадрами руйнувань у столиці після масованого обстрілу. Водночас її колега по сцені Наталія Могилевська показувала, як ховалася в укритті з маленькою донькою під час вибухів, описуючи всі жахи чергової ночі під ворожими ударами.