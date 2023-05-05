Після нещасного випадку: померла 23-річна фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт"

Австралійська модель та фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт-2022" Сієнна Вейр померла у віці 23 років після невдалих занять верховою їздою. Декілька тижнів лікарі штучно підтримували життя дівчини, але 4 травня відімкнули апарат життєзабезпечення.

Лише нещодавно Сієнна закінчила Сіднейський університет, отримавши диплом психолога та найближчим часом планувала переїхати жити до Лондона. Але її доля склалася інакше.

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Близькі не розкривають подробиці трагедії, але цілком імовірно, що це сталося внаслідок нещасного випадку під час занять верховою їздою. Адже лікарі кілька тижнів штучно підтримували життя дівчини, але вона померла.



Сієнна Вейр померла / Фото з її інстаграму

Якось в інтерв'ю Сієнна розповіла про свою любов до верхової їзди.

Моя родина не зовсім розуміє, звідки взялася ця пристрасть, але я займаюся верховою їздою з 3 років і не можу уявити своє життя без цього. Я їжджу 2 – 3 рази на тиждень, щоб тренуватися,

– зізнавалася вона.

Першим на смерть Вейр відреагував її бойфренд. Він написав у соціальній мережі, що вони кохали один одного так, що це можна назвати більше, ніж коханням.

Друзі моделі досі не можуть повірити в те, що сталося, і стверджують, що вона була найсвітлішою дівчинкою, яку коли-небудь знали. У коментарях пишуть таке:

"Сьогодні небеса отримали найкрасивішого янгола".

"Я сумуватиму за всім, що пов'язано з тобою",

"Ти була однією з найдобріших душ у світі, ти осяяла цей світ".

Фотограф Кріс Дуайєр, який співпрацював з дівчиною, нагадав, що вона була однією з фіналісток австралійського конкурсу "Міс Всесвіт-2022" і їй трохи не вистачило до перемоги. Її агентство Scoop Management також поділилося декількома фотографіями моделі, заявивши, що завжди будуть її пам’ятати.

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