Сів навколішки й плачу, – Женя Галич згадав, як прощався з сім'єю на кордоні

Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич пригадав перші дні війни. Він розповів, як прощався з дружиною і сином на кордоні.

Фронтмен рок-гурту O.Torvald Женя Галич служить у ЗСУ та боронить Україну. Тим часом його сім'я перебуває в безпеці за кордоном.

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Женя Галич про прощання з сім'єю

Музикант пригадав перші дні війни. Він розповів, що його сім'ї пощастило – дружина з сином була в Луцьку, а він сам біля Львова.

Я був пів Львовом на зйомках кліпу, і мені прийшло повідомлення від рідного брата: "Брате, почалося". Діти в одному місці, ми в іншому, машини немає, бо ми поїхали зі знімальною групою. Все залишилося вдома. Я перші два тижні не міг потрапити туди,

– розповів Євген.

"Наш будинок розташований недалеко від Житомирської траси – і там були бойові дії. У нас є втрати у селі, понівечені будинки. Може, не так жорстко, як в Макарові, але є загиблі… Село дійсно постраждало", – додав Галич.

Як прощався з сім'єю

Женя Галич вивозив родину за кордон 28 лютого. Це прощання видалось нелегким випробуванням: "На кордоні я не встиг нічого сказати насправді. Я вже говорив телефоном. У мене є друг Орест, у якого моя сім'я гостювала, ми поїхали на кордон, на піший перехід, тому що неможливо було ніяк у ті дні переїхати, і там треба було кілометри 4 йти пішки. Там волонтери одягли на дітей пледи – і я розвернувся домовитися, щоб завантажити їх в наступний бусик, черга була", – поділився співак.

Музикант розповів, що лиш повернув голову, а дітей уже передавали до автомобіля. Тоді не зміг стримати сліз і друг Галича Орест: "Він десь під 2 метри на зріст, під 100 з чимось кілограмів – і він плаче сидить. Я його заспокоюю, а він плаче"

Дітей уже передали по руках. Я починаю плакати, Даня, син, починає кричати. 41 рік, дітей в ковдрах передають один одному. І я сів навколішки й плачу… Усі плачуть… А потім дружина розповіла, що коли всі сіли в бусик, просто завивання було… Ніхто ж не знав, чи побачиться колись ще з близькими…

– зізнався Євген.



Євген Галич з сином на концерті / Фото з інстаграму музиканта​