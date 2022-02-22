У сірому пальті: королева Ранія зачарувала новим весняним образом

Йорданська королева продемонструвала новий стильний образ. Для робочої поїздки вона обрала коротке сіре пальто, яке поєднала з чорними штанами.

З настанням весни модниці прагнуть оновити гардероби. Зазвичай, беруть приклади з відомих жінок, які постійно демонструють нові тренди. Оскільки королева Ранія рідко буває на публіці, то до кожного її виходу прикута увага.

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Весняний look королеви Ранії

Йорданська королева побувала в місцевому благодійному товаристві в Іст-Тухейбе. На робочу зустріч Ранія одягнула чорні обтислі штани та коротке пальто сірого кольору. Витончену талію Її Величності підкреслив пояс. З взуття на королеві були туфлі-човники на низьких підборах.

Цього разу волосся королева вирівняла й частину зчепила ззаду. На обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах та одягнула чорну захисну маску. Довершили look елегантні сережки.

З мого сьогоднішнього візиту до місцевого благодійного товариства в Іст-Тухейбе. Бажаємо вам успіхів у посиленні впливу, який ви мали на свою спільноту,

– написала Ранія під фото.



Королева Ранія у сірому пальті / Фото з інстаграму Її Величності

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